Глава МИД Литвы Ландсбергис: Украина имеет право атаковать объекты в Белоруссии

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Киев имеет право атаковать российские объекты за пределами РФ, в том числе на территории Белоруссии. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на EAdaily.

"Если Россия, опасаясь, что объекты могут быть атакованы в РФ, может переместить их куда-то еще, то я думаю, что и выбор целей необходимо пересмотреть", – объяснил он свою позицию.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила, что республика готова отправить войска на Украину в учебных целях.

По ее словам, уже есть парламентское разрешение. Однако украинские власти не присылали соответствующей просьбы в адрес Вильнюса, уточнила политик. При этом Шимоните признала, что российская сторона сочтет такой шаг как провокацию.

