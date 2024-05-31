Функция оформления перевозки животных без владельцев появилась на сайте РЖД

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На сайте РЖД появилась функция оформления перевозки животного без сопровождения владельца.

Для этого пользователю необходимо задать начальную и конечную точки маршрута, выбрать из списка соответствующую карточку, заполнить заявление, указав данные животного, отправителя и получателя, а также оплатить и забронировать услугу. После этого квитанция появится в личном кабинете.

"Документы необходимо распечатать и предъявить проводнику вагона, в котором будет следовать питомец", – уточнили в телеграм-канале перевозчика.

Всего с января по апрель 2024 года поездами дальнего следования РЖД было перевезено более 24 тысяч животных, с момента запуска услуги в 2018 году – более 200 тысяч животных.

Ранее РЖД обновили мобильное приложение и добавили в него возможность указать кличку, вид и описание питомца в билете, чтобы проводник был проинформирован о перевозке конкретного животного. Решение о персонификации перевозки животных в поездах было принято после гибели кота Твикса, которого проводница высадила на станции в мороз.

