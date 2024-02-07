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07 февраля, 14:14

Транспорт

Полная информация о перевозимом питомце появится в билетах РЖД во втором полугодии

Фото: 123RF/nilsjacobi

Информация о животном, перевозимом в поезде, будет отображаться в билетах и мобильном устройстве проводника со второго полугодия 2024 года. Об этом сообщил замгендиректора РЖД Иван Колесников.

"Второе полугодие, мы полагаем", – приводит ТАСС его ответ на вопрос о персонификации.

По словам Колесникова, у РЖД несколько каналов продаж, из-за чего поменять сразу все невозможно.

До этого замглавы компании заявил, что РЖД распространит запрет на высадку животных без хозяев не только на поезда дальнего следования, но и на электрички. Однако для этого потребуется время на согласование процедуры.

Новые правила перевозки животных начали разрабатывать в РЖД

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