Полная информация о перевозимом питомце появится в билетах РЖД во втором полугодии

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Информация о животном, перевозимом в поезде, будет отображаться в билетах и мобильном устройстве проводника со второго полугодия 2024 года. Об этом сообщил замгендиректора РЖД Иван Колесников.

"Второе полугодие, мы полагаем", – приводит ТАСС его ответ на вопрос о персонификации.

По словам Колесникова, у РЖД несколько каналов продаж, из-за чего поменять сразу все невозможно.

До этого замглавы компании заявил, что РЖД распространит запрет на высадку животных без хозяев не только на поезда дальнего следования, но и на электрички. Однако для этого потребуется время на согласование процедуры.



Новые правила перевозки животных начали разрабатывать в РЖД