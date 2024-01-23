РЖД обустроят на вокзалах зоны для обслуживания пассажиров с домашними животными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Компания "Российские железные дороги" обустроит на вокзалах зоны для обслуживания пассажиров с домашними животными. Об этом сообщил замгендиректора РЖД Иван Колесников.

"В рамках развития инфраструктуры в представительстве новых вокзальных комплексов и их реконструкции сегодня в правилах и стандартах наших вокзальных комплексов сформировано появление специализированных зон для обслуживания пассажиров с домашними животными", – цитирует его ТАСС.

По словам Колесникова, практика будет реализована компанией впервые. По его словам, первые объекты появятся на вокзалах уже в 2024 году.

Ранее в РЖД заявили о планах персонифицировать перевозку животных в поездах. Необходимость меры объяснили тем, чтобы отчетливо понимать, кого компания будет перевозить. Информация о перевозимом в поезде животном теперь будет отображаться в мобильном устройстве проводника.

