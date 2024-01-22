В Госдуме призвали наказать выбросившую кота Твикса проводницу

Фото: телеграм-канал "Подъем"

В Госдуме потребовали в связи с жестоким обращением с животными привлечь к ответственности проводницу, которая выбросила из поезда кота Твикса. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на первого зампреда комитета по экологии Владимира Бурматова.

Так, по его словам, проводница должна была поймать кота, опросить пассажиров, а после отдать Твикса хозяину и попросить его положить животное в переноску. Вместо этого, как утверждает депутат, женщина обрекла кота на гибель, поэтому должна понести наказание по статье.

"То что она совершила – то же самое, если бы вывела на перрон гуляющего по вагону ребенка. Или выкинула чей-то чемодан, вдруг он ничей?" – объяснил Бурматов.

История с котом Твиксом произошла 11 января в поезде с сообщением Екатеринбург – Санкт-Петербург. Он ехал в переноске по специальному билету, но позже выбрался из нее и ушел гулять по вагону. Как рассказала проводница, она заметила животное, но не смогла найти его владельцев, поэтому выбросила его из вагона в районе вокзала в Кирове. Позже, 20 января, волонтеры нашли Твикса мертвым.

После этого инцидента в РЖД решили внести изменения в документы по перевозке животных в поездах и запретить проводникам их высаживать. Кроме того, россияне начали подписывать петицию с требованием уволить выкинувшую Твикса проводницу.

Со слов волонтера Ольги Кудряшовой, кот умер от укуса животного и обморожения. Она уточнила, что для точного определения причины смерти необходимо вскрытие, которое сможет сделать только кировская областная ветстанция.



Кота, которого проводница выбросила из поезда в Кирове, обнаружили мертвым