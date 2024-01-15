Роспотребнадзор не разрешил коту Сергею "вернуться на работу" в магазин Зеленоградска

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Калининградское управление Роспотребнадзора не разрешило коту Сергею вернуться в магазин Зеленоградска, где он раньше "работал", сообщает "Газета.ру".



По данным надзорного ведомства, руководитель торговой точки знал, что в российском законодательстве несколько лет действует запрет на содержание животных на объектах торговли. Однако он принял на себя обязательства, когда взял питомца в магазин.

"Поэтому петиция, которую сейчас подписывают калининградцы, должна быть направлена именно руководителю торговой точки, который теперь должен позаботиться о благополучии животного", – подчеркнули в ведомстве.

Так, управление Роспотребнадзора призвало администрацию магазина ответственно отнестись к животному.

Кот появился в магазине "Юмаркет" на Курортном проспекте 3 года назад. По словам сотрудников заведения, Сергей никогда не был рядом с продуктами или кофейным аппаратом – у него было специальное спальное и рабочее место.

У него появилась именная табличка, а в 2022 году его наградили "сотрудником года". Однако в январе 2024 года по анонимной жалобе контролирующий орган потребовал "избавиться от кота". После этого коллега Сергея забрал кота к себе домой.



По информации издания, за несколько дней петицию с поддержкой в пользу возвращения Сергея на прежнее "место работы" подписали около 4,5 тысячи человек.

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