Более 80 тысяч подписали петицию об увольнении проводницы, которая выбросила кота в Кирове

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Петицию с требованием об увольнении проводницы, которая выбросила из вагона поезда кота Твикса в Кирове, подписали уже более 80 тысяч человек. Об этом указывается на странице петиции на сайте Change.org.

Уточняется, что в адрес РЖД направлено обращение с требованием уволить проводницу за нарушение должностных инструкций, так как на кота был оформлен специальный билет, а также за жестокое обращение с животными.

Также авторы инициативы требуют выплаты компенсации хозяевам. По мнению создателя обращения, женщина сознательно выбросила животное на пустой станции. На этом же сайте создана петиция с требованием возбудить против сотрудницы РЖД уголовное дело. Это обращение подписали более 29 тысяч человек.

Инцидент произошел 11 января в поезде Екатеринбург – Санкт-Петербург. Кот ехал в переноске по специальному билету, но в какой-то момент он выбрался из нее и пошел гулять по вагону.

По словам проводницы, она увидела животное, но не смогла найти владельцев кота, поэтому выбросила его из вагона в районе вокзала в городе Кирове. 20 января кота обнаружили мертвым. Главный волонтер подтвердила, что его нашли утром на перекрестке в километре от вокзала.

После этого РЖД решили внести изменения в документы по перевозке животных в поездах и запретить проводникам их высаживать. В подобных ситуациях будет предусмотрена передача обнаруженного животного работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций.

Проводница поезда выбросила кота на вокзале в Кирове