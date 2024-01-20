Волонтер назвала возможную причину смерти кота, которого проводница выбросила из поезда

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Предварительная причина смерти кота Твикса, которого проводница проезда выбросила из вагона в Кирове, заключается в укусе животного и обморожении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на волонтера Ольгу Кудряшову.

Она отвезла погибшего кота в ветклинику. Волонтеры, которые сопровождали Кудряшову, подтвердили, что смерть питомца наступила из-за внутреннего кровотечения и укусов в селезенку, легкое.

"Нужно вскрытие, заключение имеет право писать только кировская областная ветстанция, она будет работать в понедельник, сейчас зафиксировали только факт смерти", – уточнила волонтер.

В свою очередь, хозяин Твикса Эдгар Гайфуллин заявил, что планирует разбираться с РЖД.

"Да, мы будем разбираться с РЖД и с проводницей, я надеюсь, что виновные будут наказаны", – добавил он.

Инцидент произошел 11 января в поезде Екатеринбург – Санкт-Петербург. Кот ехал в переноске по специальному билету, но в какой-то момент он выбрался из нее и пошел гулять по вагону.

По словам проводницы, она увидела животное, но не смогла найти владельцев кота, поэтому выбросила его из вагона в районе вокзала в городе Кирове. 20 января кота обнаружили мертвым. Главный волонтер подтвердила, что его нашли утром на перекрестке в километре от вокзала.

После этого РЖД решили внести изменения в документы по перевозке животных в поездах и запретить проводникам их высаживать. В подобных ситуациях будет предусмотрена передача обнаруженного животного работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций.

Также стало известно, что петицию с требованием об увольнении проводницы подписали уже более 80 тысяч человек. В адрес РЖД было направлено обращение с требованием уволить проводницу за нарушение должностных инструкций, так как на кота был оформлен специальный билет, а также за жестокое обращение с животными.

Проводница поезда выбросила кота на вокзале в Кирове