Хозяйка кота, которого проводница выбросила из вагона, будет добиваться ее увольнения

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Хозяйка кота Твикса, которого проводница выбросила из вагона, будет добиваться ее увольнения. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 11 января в поезде Екатеринбург – Санкт-Петербург. Кот ехал в переноске по специальному билету, но в какой-то момент он выбрался из нее и пошел гулять по вагону. По словам проводницы, она увидела животное, но не смогла найти владельцев кота, поэтому выбросила его из вагона в районе вокзала в городе Кирове.

"Пока не знаю, будем ли обращаться в суд с гражданским иском, но будем отталкиваться от ответа РЖД. Мы хотим добиться хотя бы того, чтобы уволили женщину-проводницу, которая это сделала", – заявила хозяйка Твикса.

По ее словам, РЖД должны дать ответ на обращение в течение месяца. Она предположила, что компания сама может принять соответствующее решение, без иска со стороны хозяйки.

В Кировском линейном отделе МВД РФ на транспорте, в свою очередь, заявили, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве.

Юрист-эксперт, адвокат Дмитрий Рощин в беседе с журналистами уточнил, что проводнице, скорее всего, не грозит какая-либо ответственность в рамках закона, так как в ее действиях не было злого умысла.

"Причинение значительного ущерба по неосторожности, даже если кот стоит миллионы – это не уголовная ответственность, а гражданско-правовая. Лишь умышленное причинение ущерба влечет ответственность", – напомнил он.

Также, по словам Рощина, здесь нет самоуправства, так как проводница не превысила должностные полномочия. Он уверен, что у нее были полномочия поддержать порядок в вагоне. Поэтому в этом случае хозяину кота будет сложно добиться компенсации. Кроме того, добавил юрист, пассажир сам допустил нарушение правил перевозки животного.

По факту произошедшего в РЖД организовали служебное расследование. Компания пообещала дать действиям работника соответствующую оценку.

"Железнодорожники-волонтеры ведут поиски пропавшего кота Твикса в Кирове. РЖД крайне сожалеют об инциденте", – говорится в сообщении.

В компании также принесли извинения пассажиру и выразили готовность сделать все возможное для возвращения кота и недопущения подобных инцидентов в будущем.



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