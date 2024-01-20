Кота, которого проводница выбросила из вагона поезда, обнаружили мертвым

Фото: телеграм-канал "Блокнот Россия"

Кота Твикса, которого проводница выбросила из вагона поезда в Кирове, обнаружили мертвым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного волонтера Ольгу Кудряшову.

"Да, подтверждаю, кота нашли мертвым. Мужчина утром нашел на перекрестке в километре от вокзала, где его выбросили", – уточнила она.

Инцидент произошел 11 января в поезде Екатеринбург – Санкт-Петербург. Кот ехал в переноске по специальному билету, но в какой-то момент он выбрался из нее и пошел гулять по вагону. По словам проводницы, она увидела животное, но не смогла найти владельцев кота, поэтому выбросила его из вагона в районе вокзала в городе Киров.

Также стало известно, что хозяйка кота будет добиваться увольнения проводницы. По ее словам, РЖД должны дать ответ на обращение в течение месяца. Она предположила, что компания сама может принять соответствующее решение, без иска со стороны хозяйки.

В свою очередь, по факту произошедшего в РЖД организовали служебное расследование. Компания пообещала дать действиям работника соответствующую оценку.

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