Проводник, высадившая кота из поезда, временно отстранена от работы – РЖД

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Проводник, высадившая кота Твикса из поезда, временно отстранена от работы, сообщил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников в ходе круглого стола в Госдуме по правилам перевозки домашних животных общественным транспортом. Его цитирует РИА Новости.

По словам замгендиректора, она не работает с пассажирскими поездами на период проведения проверки. Он добавил, что расследование случая с котом продолжается.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным на железной дороге в Кирове. Кот Твикс находился в поезде легально: на него была оформлена багажная квитанция, он ехал в вагоне, где разрешен провоз питомцев.

Хозяева кота обратились в правоохранительные органы, но сотрудники внутренних дел отказали в возбуждении уголовного дела. Бастрыкин, в свою очередь, поручил организовать по факту произошедшего процессуальную проверку.

История с котом Твиксом произошла 11 января в поезде сообщением Екатеринбург – Санкт-Петербург. Он ехал в переноске по специальному билету, но позже выбрался из нее и ушел гулять по вагону.

Как рассказала проводница, она заметила животное, но не смогла найти его владельцев, поэтому выбросила его из вагона в районе вокзала в Кирове. Позже, 20 января, волонтеры нашли Твикса мертвым.

После этого инцидента в РЖД решили внести изменения в документы по перевозке животных в поездах и запретить проводникам их высаживать. Кроме того, россияне начали подписывать петицию с требованием уволить выкинувшую Твикса проводницу.

По словам волонтера Ольги Кудряшовой, кот умер от укуса животного и обморожения. Она уточнила, что для точного определения причины смерти необходимо вскрытие, которое сможет сделать только кировская областная ветстанция.

Более 100 тыс подписали петицию об увольнении проводницы, которая выбросила кота в Кирове