Глава СК РФ поручил провести проверку по факту гибели кота Твикса

Фото: телеграм-канал Readovka

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным на железной дороге в Кирове, речь идет о коте Твиксе. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Там подчеркнули, что животное находилось в поезде легально: на него была оформлена багажная квитанция, он ехал в вагоне, где разрешен провоз питомцев.

В сообщении добавили, что хозяева кота обратились в правоохранительные органы, но сотрудники внутренних дел отказали в возбуждении уголовного дела.

Бастрыкин, в свою очередь, поручил организовать по факту произошедшего процессуальную проверку исполняющему обязанности руководителя Центрального МСУТ СК РФ Александру Перепелицыну. Он также должен представить доклад.

История с котом Твиксом произошла 11 января в поезде с сообщением Екатеринбург – Санкт-Петербург. Он ехал в переноске по специальному билету, но позже выбрался из нее и ушел гулять по вагону. Как рассказала проводница, она заметила животное, но не смогла найти его владельцев, поэтому выбросила его из вагона в районе вокзала в Кирове. Позже, 20 января, волонтеры нашли Твикса мертвым.

После этого инцидента в РЖД решили внести изменения в документы по перевозке животных в поездах и запретить проводникам их высаживать. Кроме того, россияне начали подписывать петицию с требованием уволить выкинувшую Твикса проводницу.

По словам волонтера Ольги Кудряшовой, кот умер от укуса животного и обморожения. Она уточнила, что для точного определения причины смерти необходимо вскрытие, которое сможет сделать только кировская областная ветстанция.

Более 100 тыс подписали петицию об увольнении проводницы, которая выбросила кота в Кирове