В РФ намерены распространить запрет на высадку животных без хозяина на электрички

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Компания "Российские железные дороги" планирует распространить запрет на высадку животных без хозяев не только на поезда дальнего следования, но и на электрички. Об этом сообщил замгендиректора РЖД Иван Колесников.

"Те правила, которые мы определили, распространяются и на пригородные перевозки. Единственное, что это потребует проведения от нас некоторого количества корпоративных процедур", – цитирует его РИА Новости.

Колесников напомнил, что акционерами большей части пригородных компаний являются и регионы. В связи с этим требования должны пройти процедуру согласования.

До этого стало известно, что РЖД решили обустроить на вокзалах зоны для пассажиров с животными. Ранее подобных пространств не существовало. Первые зоны появятся уже в 2024 году.



Новые правила перевозки животных начали разрабатывать в РЖД