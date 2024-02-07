07 февраля, 11:25Транспорт
В РФ намерены распространить запрет на высадку животных без хозяина на электрички
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Компания "Российские железные дороги" планирует распространить запрет на высадку животных без хозяев не только на поезда дальнего следования, но и на электрички. Об этом сообщил замгендиректора РЖД Иван Колесников.
"Те правила, которые мы определили, распространяются и на пригородные перевозки. Единственное, что это потребует проведения от нас некоторого количества корпоративных процедур", – цитирует его РИА Новости.
Колесников напомнил, что акционерами большей части пригородных компаний являются и регионы. В связи с этим требования должны пройти процедуру согласования.
До этого стало известно, что РЖД решили обустроить на вокзалах зоны для пассажиров с животными. Ранее подобных пространств не существовало. Первые зоны появятся уже в 2024 году.
Новые правила перевозки животных начали разрабатывать в РЖД
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