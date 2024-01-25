Дело о гибели Твикса расследуют по статье о жестоком обращении с животными – СМИ

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Следствие квалифицировало инцидент с котом Твиксом, которого проводница высадила из поезда дальнего следования в Кирове, по статье о жестоком обращении с животными. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"). Дело возбуждено по факту, по уточненным данным, фигурантов в деле пока нет", – рассказал собеседник агентства.

Факт возбуждения уголовного дела ранее подтвердил хозяин погибшего кота Эдгар Гайфуллин. Он рассказал, что его опросили в качестве потерпевшего, а мужчину, который ехал с ним, – в качестве свидетеля.

СМИ ранее сообщали, что уголовное дело возбудили против проводницы, которая высадила Твикса из поезда. В настоящее время она, по данным РЖД, отстранена от работы.

Спустя несколько дней поисков пропавшего кота обнаружили мертвым. Волонтер Ольга Кудряшова рассказала, что причиной смерти стали укус животного и обморожение.

Историей с погибшим животным заинтересовался глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животными.



Проводница, выбросившая кота из поезда, временно отстранена от работы – РЖД