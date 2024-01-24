Дело завели против проводницы, выбросившей из поезда кота Твикса – СМИ

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На проводницу, которая выбросила кота Твикса из поезда в Кирове, завели уголовное дело. Об этом РИА Новости заявил источник, знакомый с ситуацией.

История с котом Твиксом произошла 11 января в поезде сообщением Екатеринбург – Санкт-Петербург. Он ехал в переноске по специальному билету, но позже выбрался из нее и ушел гулять по вагону.

Как рассказала проводница, она заметила животное, но не смогла найти его владельцев, поэтому выбросила его из вагона в районе вокзала в Кирове. Позже, 20 января, волонтеры нашли Твикса мертвым.

После этого инцидента в РЖД решили внести изменения в документы по перевозке животных в поездах и запретить проводникам их высаживать. Кроме того, россияне начали подписывать петицию с требованием уволить выкинувшую Твикса проводницу.

По словам волонтера Ольги Кудряшовой, кот умер от укуса животного и обморожения. Она уточнила, что для точного определения причины смерти необходимо вскрытие, которое сможет сделать только кировская областная ветстанция.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным на железной дороге в Кирове.

Хозяева кота обратились в правоохранительные органы, но сотрудники внутренних дел отказали в возбуждении уголовного дела. Бастрыкин, в свою очередь, поручил организовать по факту произошедшего процессуальную проверку.



Более 100 тыс подписали петицию об увольнении проводницы, которая выбросила кота в Кирове