СК продолжает проверять ситуацию с котом Твиксом

Фото: Следственный комитет РФ

Правоохранители продолжают проверять инцидент с выброшенным из поезда в Кирове котом Твиксом, который в результате погиб. Уголовное дело пока что не возбуждено, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России продолжает выяснять обстоятельства смерти Твикса, проводится проверка", – говорится в сообщении.

Представитель правоохранительных органов добавил, что сейчас следователи сопоставляют всю собранную информацию.

Ситуация с котом Твиксом случилась 11 января в поезде, следовавшем из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Животное провозилось в переноске по специальному билету, однако позже кот выбрался из нее и ушел гулять по вагону.

По словам проводницы, она увидела животное, но не смогла найти его владельцев. В результате она решила выбросить его из вагона в районе вокзала в Кирове. Позже, 20 января, волонтеры нашли Твикса мертвым.

Ситуация вызвала общественный резонанс среди россиян. Жители страны начали подписывать петицию с требованием уволить выкинувшую Твикса проводницу.

На этом фоне РЖД внесли изменения в документы по перевозке животных в поездах и запретили проводникам их высаживать. В свою очередь, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным.

Более 100 тыс подписали петицию об увольнении проводницы, которая выбросила кота в Кирове