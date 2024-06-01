Власти Польши обвинили Россию во взломе сайта РАР и дезинформации о мобилизации

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Минцифры Польши сообщило, что Россия может быть причастна к появлению на информационной ленте государственного агентства РАР неправдивой информации о частичной мобилизации в республике и отправке военных на Украину. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщает РИА Новости.

Ранее польское агентство РАР дважды сообщило о мобилизации и отправке военных на Украину, а впоследствии дважды удалило публикацию. По данным польских СМИ, текст появился на сайте агентства в результате взлома.

"В связи с вероятной российской кибератакой на Польское агентство печати и дезинформацией о предполагаемой мобилизации в Польше Агентство внутренней безопасности совместно с министерством цифровых технологий и Научно-академической компьютерной исследовательской лабораторией приняли немедленные меры", – заявили в Минцифры Польши.

При этом польское ведомство не привело никаких аргументов о причастности России к возможной кибератаке.

Ранее неизвестные получили доступ к системе безопасности движения поездов в городе Щецин в Польше и воспроизвели в них гимн РФ. После гимна России в поездах прозвучала запись одного из выступлений Владимира Путина. На фоне произошедшего железнодорожники обратились в полицию.

До этого связанные с Китаем хакеры взломали электронную почту посла США в Пекине Николаса Бернса. Так, они получили доступ как минимум к сотням тысяч электронных писем официальных лиц США.