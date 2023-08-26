Неизвестные остановили движение поездов в Польше и включили в них гимн РФ – СМИ

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Неизвестные получили доступ к системе безопасности движения поездов в городе Щецин в Польше и воспроизвели в них гимн РФ. Об этом сообщает Wyborcza.

"Сигнал тревоги остановил поезда на линии 273 (участок Щецин-главный – Далешево) и на линии 351 (участок Щецин-главный – Хощно). Оба маршрута имеют разные частоты, на которых может передаваться сигнал экстренной помощи. Его отправляли практически постоянно", – говорится в сообщении.

После гимна России в поездах прозвучала запись одного из выступлений Владимира Путина. На фоне произошедшего железнодорожники обратились в полицию.

Из-за взлома системы некоторые поезда прибыли в пункт назначения с опозданием. После этого, по информации издания, ситуация стала происходить в других частях Польши.

Ранее сообщалось, что хакеры из Китая взломали электронную почту посла США в Пекине. Таким образом хакеры получили доступ как минимум к сотням тысяч электронных писем официальных лиц США.

