Сбер предупредил, что мошенники могут создавать фальшивые точки доступа Wi-Fi

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Россиян предупредили, что мошенники могут создавать фальшивые точки доступа Wi-Fi, чтобы завладеть личными данными граждан. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале Сбера.

"Создав фальшивую точку доступа или взломав публичный Wi-Fi, мошенники могут получить и использовать ваши персональные и платежные данные в собственных целях", – сообщается в публикации.

Во время подключения к сомнительным точкам доступа не следует открывать приложения банков, проводить онлайн-оплату или что-либо скачивать на свое устройство, подчеркнули в Сбере. Также россиянам посоветовали установить антивирус.

Безопасная сеть Wi-Fi должна использовать шифрование WPA2/WPA3. Проверить это можно в разделе "Тип безопасности" в свойствах точки доступа.

Гражданам напомнили, что следует посещать только проверенные сайты – в адресной строке должно быть изображение замочка и https.

Ранее ВТБ обнаружил новую схему мошенничества, через которую аферисты задействуют социальные карты.

Оказалось, что злоумышленники звонят клиентам по городским номерам, представляясь сотрудниками органов социальной поддержки. Они предлагают обновить действующие социальные карты. Если клиент соглашается, то мошенники пытаются получить мобильный номер для отправки СМС-кода о готовности социальной карты. Однако вместо оповещения приходит СМС с кодом для восстановления доступа в личный кабинет банка.



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