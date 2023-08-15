Эксперт рассказал, как обезопаситься от мошенников в Telegram

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Для защиты от мошенников, которые активно обзванивают потенциальных жертв через мессенджер Telegram, следует в настройках приложения запретить звонки, которые поступают не от контактов из телефонной книги. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главного эксперта "Лаборатории Касперского" Сергея Голованова.

Аферисты также активно используют подмену номера, чтобы ввести жертву в заблуждение. Кроме того, для большей правдоподобности они могут вставить в поле "Имя пользователя" какой-либо набор цифр, мимикрирующий под официальный номер государственных организаций, а свой реальный номер скрыть.

Помимо этого, мошенники могут использовать в качестве аватарки логотип официальных организаций, чтобы убедить жертву в актуальности звонка, отметил специалист.

Ранее МВД России сообщило о появлении телефонных мошенников, которые склоняют своих жертв к совершению диверсий.

До этого глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что для защиты россиян от мошенников в мессенджерах необходимо разработать дополнительные меры, но уже в самих приложениях.

Аферисты стали использовать ИИ для выманивания денег