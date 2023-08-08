МВД предупредило о новой тактике мошенников по склонению к диверсиям

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МВД России сообщило о появлении телефонных мошенников, которые склоняют своих жертв к совершению диверсий. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что сотрудники министерства заметили резкий рост поступающих из российских регионов сообщений об использовании новой тактики мошенниками с Украины. Так, злоумышленники не только похищают денежные средства, но и вовлекают в террористические акты и диверсии за деньги.

Как уточнили в МВД, мошенники начинают общение с жертвой, используя стандартные приемы. Они говорят собеседнику о подозрительных переводах с его банковского счета, попытках взять кредит от его имени и предлагают помочь правоохранителям остановить преступников.

Добавляется, что мошенники стали массово использовать данный прием в последнюю неделю. По мнению министерства, это косвенно свидетельствует о том, что практически все телефонные мошенники, атакующие россиян, находятся на территории Украины и выполняют одни и те же приказы.

В ведомстве призвали россиян внимательно относиться к сообщениям и звонкам, где по инструкции собеседника требуют совершить противозаконные действия.

Ранее Генпрокуратура РФ заявила, что россияне, совершившие поджоги военкоматов в РФ, делали это по указаниям с Украины. Эксперты установили, что звонки имели массовый характер, а по времени совпадали с датами успешного продвижения Вооруженных сил РФ в зоне проведения СВО.

До этого мужчина поджег двери военного комиссариата и пытался протаранить арочные ворота на легковушке в Санкт-Петербурге. Он был задержан полицией.

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