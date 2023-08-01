В Петербурге неизвестный поджег двери военкомата и попытался протаранить ворота на машине

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Неизвестный мужчина вечером 31 августа поджег двери военного комиссариата и пытался протаранить арочные ворота на легковушке. Об этом со ссылкой на администрацию Центрального района Санкт-Петербурга сообщает РИА Новости.

"В 19:15 по адресу улица Чайковского… дом 55… неизвестный мужчина совершил поджог входных дверей военного комиссариата и попытался протаранить арочные ворота на легковом автомобиле", – заявили в администрации.

Мужчина уже был задержан полицией, которая устанавливает его личность. В администрации уточнили, что дверь военкомата обгорела на площади в один квадратный метр, обошлось без серьезного ущерба.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили подготовку поджога здания военного комиссариата и администрации города Минеральные Воды. Задержанный хотел совершить преступление по наводке запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор", в его отношении возбуждено уголовное дело.



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