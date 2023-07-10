Россиян предупредили о новой схеме телефонных мошенников

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Телефонные аферисты начали использовать новую уловку для обмана клиентов банков РФ. Теперь, чтобы вступить в контакт с жертвой и вывести ее на доверительный диалог, они стали приглашать на "личный прием в Центробанк", следует из сообщения ЦБ в телеграм-канале.

"Новая легенда обмана, которую преступники используют по всей стране, выглядит очень правдоподобно. Теперь они не только звонят гражданам от имени Центробанка, но еще и отправляют на электронную почту сообщения с приглашением на личный прием в Банк России", – говорится в сообщении.

По данным регулятора, письма начинаются с обращения по имени и отчеству. В тексте указывается время приема и настоящий адрес Центробанка в регионе проживания жертвы. Мошенники для убеждения пытаются заверить, что с людьми взаимодействуют реальные сотрудники ЦБ.

Для этого они задействуют специальный технический прием – меняют электронный адрес того, кто отправляет сообщение, на вызывающий доверие. Так, аферисты указывают домен Банка России cbr.ru. В ЦБ указали, что такой прием становится одним из поводов вступить в контакт с потенциальной жертвой, вывести ее на доверительный диалог.

После отправки письма, продолжили в Банке России, мошенники могут позвонить получателю. Используя разные предлоги, они выманивают данные его банковской карты. Кроме того, они могут побудить жертву перевести средства на счета аферистов.

Центробанк рекомендовал не реагировать на такие сообщения. Кроме того, все пользовали могут обратиться в контактный центр ЦБ по бесплатному номеру 8 (800) 300-30-00.

Ранее стало известно, что злоумышленники начали размещать в подъездах домов граждан РФ фейковые объявления о заказе ключей. По словам замдиректора центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA в компании "РТК-Солар" Сергея Трухачева, для заманивания будущих жертв аферисты используют психологические уловки.

До этого россиянам также рассказали о новой мошеннической схеме. Она подразумевает под собой звонки, которые поступают гражданам с незнакомых номеров. В момент, когда человек отвечает, ему представляется некая Людмила и говорит, что перезвонит.

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