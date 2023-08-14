ВТБ сообщил о новой схеме мошенничества с использованием социальных карт

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ВТБ обнаружил новую схему мошенничества, через которую аферисты задействуют социальные карты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника управления защиты корпоративных интересов банка Дмитрия Ревякина.

По его словам, аферисты звонят клиентам по городским номерам, представляясь сотрудниками органов социальной поддержки. Они предлагают обновить действующие социальные карты. Если клиент соглашается, то мошенники пытаются получить мобильный номер для отправки СМС-кода о готовности социальной карты. Однако вместо оповещения приходит СМС с кодом для восстановления доступа в личный кабинет банка.

После этого аферисты спрашивают у человека код и номер карты, с помощью которых можно получить доступ в онлайн-банк. Далее мошенники переводят все средства себе на счет.

"Обычно от таких звонков страдают клиенты старшего поколения, поэтому, чтобы обезопасить себя от таких угроз, необходимо всегда проверять поступающую от незнакомых лиц информацию и никому не сообщать конфиденциальные данные по телефону", – рассказал Ревякин.

Он рекомендовал читать весь текст из СМС, которые поступают после подобных звонков. В них всегда можно заменить назначение операции, добавил Ревякин. При этом, продолжил он, если СМС приходит от банка, то нужно позвонить туда самостоятельно и уточнить информацию.

Ранее Росфинмониторинг выявил случаи мошенничества от имени ведомства, во время которых аферисты сообщают о ликвидации финансовой пирамиды или пресечении незаконной деятельности по продаже БАДов, лекарств или бытовой техники. Злоумышленники сообщают о заморозке средств на выдуманных счетах и предлагают своим жертвам оформить компенсацию.

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