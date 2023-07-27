В Совфеде запросили Генпрокуратуру заблокировать сервис "Глаз Бога"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Сенатор Артем Шейкин призвал Роскомнадзор и Генпрокуратуру проверить и заблокировать сервис "Глаз Бога", который в том числе предоставляет услуги по записи голосов россиян без их согласия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текс обращения.

"Вызывают большие опасения факты мошенничества с использованием биометрических данных и механизмов искусственного интеллекта. Одним из сервисов, имеющих широкое распространение на территории России, является Eye of God, который предоставляет услугу, позволяющую записывать телефонный разговор за определенную плату", – заявил сенатор.

Как подчеркнул Шейкин, запись голосов россиян производится без их согласия. По его словам, это нарушает действующее законодательство РФ.

Сенатор добавил, что благодаря таким сервисам биометрические данные россиян могут использовать мошенники в преступных целях. Шейкин отметил растущее число различных мошеннических схем с использованием подобных сервисов.

Особо уязвимой группой населения являются пожилые люди, резюмировал парламентарий.

Ранее в Госдуме заявили о планах определить понятие "дипфейк" на законодательном уровне. Законопроект готовится к внесению в ГД уже в осеннюю сессию. Авторы инициативы считают, что подобный шаг поможет в борьбе с мошенничеством.

В РФ предложили ввести уголовное наказание за "дипфейки"