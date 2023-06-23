02:27Общество
В России законодательно определят дипфейк
Фото: depositphotos/Gorodenkoff
В правовом поле РФ появится официальный термин "дипфейк". Соответствующую инициативу готовят в комитете Госдумы по информполитике совместно с Роскомнадзором. Об этом сообщает газета "Известия".
По словам главы комитета Александра Хинштейна, главная задача этого законопроекта заключается в правовом определении явления дипфейков, которые на сегодняшний день уже не представляются уникальными.
Пока что пользователи используют подобные возможности нейросетей для развлечения, однако в течение 3–5 лет этот механизм разрастется, и им все чаще начнут пользоваться мошенники, подчеркнул зампред комитета Олег Матвейчев.
Законопроект готовится к внесению в ГД уже в осеннюю сессию. Авторы инициативы считают, что подобный шаг поможет в борьбе с мошенничеством.
Эксперты предупреждают, что на сегодня даже специалистам трудно отличить достоверную картинку от ложной, а некоторые компании уже ведут собственные исследования по противостоянию дипфейкам.
Ранее сообщалось, что в Госдуме разрабатывают концепцию законопроекта, который предлагает маркировать дипфейки. Уточнялось, что уже проходят консультации с экспертами.
До этого Еврокомиссия предложила маркировать в Сети контент, созданный при помощи искусственного интеллекта.
В Госдуме начали разработку закона по маркировке контента нейросетей
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