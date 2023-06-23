В России законодательно определят дипфейк

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В правовом поле РФ появится официальный термин "дипфейк". Соответствующую инициативу готовят в комитете Госдумы по информполитике совместно с Роскомнадзором. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам главы комитета Александра Хинштейна, главная задача этого законопроекта заключается в правовом определении явления дипфейков, которые на сегодняшний день уже не представляются уникальными.

Пока что пользователи используют подобные возможности нейросетей для развлечения, однако в течение 3–5 лет этот механизм разрастется, и им все чаще начнут пользоваться мошенники, подчеркнул зампред комитета Олег Матвейчев.

Законопроект готовится к внесению в ГД уже в осеннюю сессию. Авторы инициативы считают, что подобный шаг поможет в борьбе с мошенничеством.

Эксперты предупреждают, что на сегодня даже специалистам трудно отличить достоверную картинку от ложной, а некоторые компании уже ведут собственные исследования по противостоянию дипфейкам.

Ранее сообщалось, что в Госдуме разрабатывают концепцию законопроекта, который предлагает маркировать дипфейки. Уточнялось, что уже проходят консультации с экспертами.

До этого Еврокомиссия предложила маркировать в Сети контент, созданный при помощи искусственного интеллекта.

В Госдуме начали разработку закона по маркировке контента нейросетей