В Госдуме разрабатывают законопроект о маркировке дипфейков

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Концепция законопроекта, который предлагает маркировать дипфейки, находится на ранней стадии разработки, уже проходят консультации с экспертами, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы консультируемся с экспертами, анализируем зарубежный опыт, формулируем базовые определения. Задача, которую мы ставим перед собой, – создать условия, в которых риски использования продуктов с искусственным интеллектом (ИИ) значительно снизятся", – сказал он.

Горелкин отметил, что нейросети смогли научиться генерировать достаточно правдоподобные видео, они и другие продукты с ИИ становятся все более доступными для большого числа пользователей. Он подчеркнул, что опасность, которая исходит от дипфейков, вызывает тревогу.

"Считаем, что маркировка дипфейков может стать эффективным предохранительным механизмом для общества и защитит наших граждан", – добавил парламентарий.

Ранее сообщалось, что в правительстве РФ не поддержали законопроект об уголовной ответственности за дипфейки. Отмечалось, что незаконное распространение персональных данных гражданина, включая применение ИИ, подпадает под действие статьи 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

В конце мая в Госдуме предложили ввести маркировку контента, который был создан нейросетями и ИИ.

По словам депутата ГД Антона Немкина, количество контента в социальных сетях, в том числе сделанного нейросетями, растет, что может привести к появлению недостоверной информации.



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