ЕК предложила помечать в Сети контент, произведенный искусственным интеллектом

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Еврокомиссия предложила маркировать в Сети контент, созданный при помощи искусственного интеллекта. Об этом заявила замглавы ЕК по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, ее слова передает ТАСС.

"Мы хотим, чтобы платформы создали такую маркировку, которая бы позволяла обычному, самому невнимательному пользователю сразу видеть, что это сделано роботом. Платформы должны разработать технологию идентификации продукции нейросети и маркировать на ее основе контент", – сказала она.

Также представитель Еврокомиссии отметила, что ЕК работа социальной сети Twitter продет проверку после ее выхода из европейского кодекса поведения в цифровом пространстве. По итогам Twitter могут ожидать санкции ЕС.

Юрова сообщила, что социальная сеть выбрала путь конфронтации, а выход из кодекса привлек к ней внимание. Расследование, по словам замглавы, может завершиться до выборов в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня 2024 года. При этом Юрова добавила, что хочет дать Twitter возможность и дальше работать на европейском рынке без санкций.

Ранее вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков попросил Роскомнадзор рассмотреть возможность разблокировки соцсети Twitter в России. Он заявил, что Twitter перестал блокировать аккаунты российских журналистов и госорганов, а также снижать их рейтинг в поисковой выдаче.

Также в Госдуме предложили ввести маркировку контента, который был создан нейросетями и искусственным интеллектом (ИИ). По словам депутата Антона Немкина, подобного рода контент, который сопровождается отметками, уже появился в социальной сети TikTok.

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