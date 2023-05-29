В ГД предложили начать маркировать контент, который был создан с помощью нейросетей

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Госдуме предложили ввести маркировку контента, который был создан нейросетями и искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Антона Немкина.

"Наша задача состоит в том, чтобы не только грамотно внедрять ИИ в повседневную жизнь, но и качественно информировать население о том, как именно и, главное, где, в каких процессах осуществляется его работа, как она регулируется и ограничивается для недопущения опасных последствий", – сказал он.

Депутат добавил, что подобного рода контент, который сопровождается отметками, уже появился в социальной сети TikTok.

Специалисты из Российского технологического университета МИРЭА предложили создать маркировку в виде графических знаков, чтобы она была понятная всем пользователям и сообщала об особенностях контента в ненавязчивой форме, отметил он.

"Людям нужно сразу показывать, какого рода контент перед ними, чтобы они могли анализировать его более тщательно", – рассказал парламентарий.

По его словам, количество контента в социальных сетях, в том числе сделанного нейросетями, растет, что может привести к появлению недостоверной информации.

"Никто не гарантирует, что изображение человека, или видео, сгенерированное с помощью изображения человека, не будет использоваться для совершения противоправных действий, или иного неприемлемого поведения в сети, например, кибербулинга", – подчеркнул Немкин.

Ранее ведущий исследователь данных в "Лаборатории Касперского" Владислав Тушканов предупреждал, что интернет-мошенники начали задействовать новый подход к мошенничеству, используя нейросети и дипфейки.

В пример он привел ситуации, когда злоумышленники создавали дипфейки с использованием образа американского предпринимателя Илона Маска, чтобы писать посты в соцсетях со ссылкой на мошенническую страницу.

