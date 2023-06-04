В правительстве РФ не поддержали законопроект об уголовной ответственности за дипфейки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В правительстве Российской Федерации не поддержали законопроект об уголовной ответственности за дипфейки, то есть поддельные медиаматериалы, которые создает искусственный интеллект (ИИ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабмина на документ.

Депутат от партии ЛДПР Сергей Леонов стал автором инициативы. Он предложил внести в Уголовный кодекс Российской Федерации новую статью, предусматривающую ответственность за незаконное создание или распространение, в том числе в СМИ и интернете, информации о людях без их согласия с помощью ИИ, который подменяет лицо и голос.

"Вместе с тем не учтено, что создание с помощью искусственного интеллекта материалов, содержащих сведения о частной жизни лица, без цели их последующего распространения не обладает достаточной степенью общественной опасности, свойственной преступлению. "<…>" Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", – отмечается в сообщении.

В правительстве РФ отметил, что незаконное распространение персональных данных гражданина, включая применение ИИ, подпадает под действие статьи 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

В документе уточнили, что материалы инициативы не содержат статистические и другие данные, свидетельствующие о неэффективном правовом регулировании.

В конце мая в Госдуме предложили ввести маркировку контента, который был создан нейросетями и искусственным интеллектом (ИИ).

Специалисты из Российского технологического университета МИРЭА предложили создать маркировку в виде графических знаков, чтобы она была понятная всем пользователям и сообщала об особенностях контента в ненавязчивой форме.

По словам депутата ГД Антона Немкина, количество контента в социальных сетях, в том числе сделанного нейросетями, растет, что может привести к появлению недостоверной информации.

"Жизнь в большом городе": искусственный интеллект