В РТУ МИРЭА заявили, что нейросети станут причиной роста числа киберпреступлений

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С развитием нейросетей растет риск увеличения числа киберпреступлений. Слова специалистов Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА приводит телеканал RT.

"На первое место в рейтинге опасностей участники исследования поставили возможный рост киберпреступности. Без введения дополнительных мер контроля за развитием искусственного интеллекта нейросети уже в ближайшие несколько лет смогут гораздо эффективнее, чем люди, ломать защиту компьютерных программ, в том числе в критически важных для экономики сферах", – рассказали в институте.

Эксперты также отметили вероятность исчезновения некоторых профессий в связи с совершенствованием нейросетей. Без работы рискуют остаться бухгалтера, маркетинговые аналитики, журналисты, графические дизайнеры, а также специалисты технической поддержки.

"Сегодня перед государством и обществом стоит масштабная задача принятия превентивных мер, которые могли бы защитить стратегически важные отрасли и критическую инфраструктуру... Безусловно, необходимы повышение цифровой грамотности россиян, подготовка высококвалифицированных специалистов, а также системный подход к правовому регулированию деятельности нейросетей и оценке возможных рисков", – заметил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

В институте также провели исследование, которое показало, что 45% опрошенных студентов смогли отличить фотографии, сгенерированные искусственным интеллектом, от реальных снимков. Текст, созданный нейросетями, смогли распознать лишь 30% респондентов.

Ранее Михаил Мишустин рассказал о внедрении 20% искусственного интеллекта в экономику страны. К 2024 году этот показатель планируется увеличить до 50%.

Премьер-министр отметил, что стоит прислушиваться к мнению тех, кто выступает против использования ИИ. Однако Мишустин убежден, что технический прогресс невозможен при ограничении нейросетей.