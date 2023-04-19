"Яндекс" начал нанимать гуманитариев для обучения нейросети – СМИ

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"Яндекс" начал нанимать сотрудников гуманитарных областей для подготовки эталонных текстов для обучения нейросети YaLM 2.0, которая станет российским аналогом ChatGPT. Об этом сообщает газета "Известия".

Специалистам предложат должности AI-тренеров или их руководителей.

"AI-тренер – это профессия будущего, которая требует экспертизы в области искусственного интеллекта (ИИ) и работы с текстом", – рассказал газете руководитель управления машинного интеллекта и исследований Алексей Гусаков.

Он подчеркнул, что нейросети получают знания о мире из интернета, но для того, чтобы они научились их применять, необходим хороший тренер. По словам Гусакова, компании может потребоваться несколько сотен таких специалистов.

Нейросеть YaLM 2.0 будет работать в сервисах "Яндекса", в том числе в "Поиске" и "Алисе".

По словам источника газеты, знакомого с планами компании, зарплата подобного специалиста в Москве с учетом надбавок и бонусов может достигать около 150 тысяч рублей в месяц. В компании же на вопрос о том, сколько будут платить специалистам, не ответили.

Ранее американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск заявил, что планирует создать "честную" версию чат-бота с искусственным интеллектом, которая получит название TruthGPT. По его словам, платформа должна представить конкуренцию чат-боту ChatGPT, однако TruthGPT будет лишен цензуры и сможет выдавать всю необходимую информацию.