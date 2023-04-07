Мишустин сообщил о 20-процентном внедрении искусственного интеллекта в экономику РФ

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в экономике страны составляет порядка 20%, а к 2024 году этот показатель планируется довести минимум до 50%. Об этом он заявил на встрече с депутатами Госдумы, видеозапись опубликована в телеграм-канале правительства.

"В 2021–2024 годах для отрасли ИИ предусмотрено 28 млрд рублей. Сейчас внедрение ИИ в отраслях экономики достигает 20%. План к 2024 году – не менее 50%", – заявил Мишустин.

Премьер-министр также коснулся вопроса о рисках использования ИИ. По его словам, необходимо прислушиваться к тем, кто выступает к ограничению использования программ с ИИ и искать рациональное зерно в их словах.

Однако, считает Мишустин, технологию необходимо использовать на благо людей, без этого технический прогресс будет практически невозможен.

Ранее сообщалось, что глава компании Tesla Илон Маск и более тысячи экспертов из сферы ИИ призвали приостановить обучение нейросетей. Они призвали все лаборатории ИИ немедленно приостановить как минимум на шесть месяцев обучение систем ИИ, более мощных, чем GPT-4.

"Техно": Билл Гейтс опубликовал свое видение будущего с искусственным интеллектом

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!