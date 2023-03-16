Искусственный интеллект назвал профессии, которые отберет у людей

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Новая версия чат-бота GPT-4, у которого присутствуют элементы искусственного интеллекта, заявила, что может заменить 20 профессий. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на журналиста и автора рассылки про ИИ Роуэна Чунга.

Он попросил чат-бота составить таблицу с названиями профессий и черт человека, которые GPT-4 способен заменить.

Так, в списке появились такие роды деятельности, как переводчик, репетитор, специалист по вводу данных, представитель службы поддержки, корректор, помощник юриста, бухгалтер и копирайтер. Чат-бот включил туда и аналитика по маркетинговым исследованиям, менеджера по соцсетям, планировщика встреч, телемаркетера, виртуального помощника и репортера.

Также он выразил готовность заменить турагентов, аналитиков технической поддержки, электронных экспертов и модераторов контента.

Комментаторы уверены, что смогут "выжить" только профессии, которые нуждаются в точности.

"Строители будут последними, кого лишат их профессии", – полагают пользователи.

Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что расширение возможностей комплексного сервиса искусственного интеллекта позволило нейросети одновременно фиксировать до девяти патологий. Алгоритм может выявлять не только признаки рака легких, COVID-19, остеопороза позвоночника, ишемической болезни сердца, но и эмфизему легких, добавила она.

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