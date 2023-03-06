Треть россиян верит, что через 25 лет будет создан искусственный человек

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Треть россиян верит, что искусственного человека создадут в ближайшие 25 лет. Об этом говорится в исследования компании "Ромир", которое было проведено совместно с Ассоциацией Gallup International (GIA). С результатами ознакомилась Москва 24.

Специалисты опросили 60,7 тысячи респондентов в 64 странах мира, включая Россию. Оказалось, что 46% жителей Земли верят в появление искусственного человека в ближайшие 25 лет. При этом 39% опрошенных не согласны с таким прогнозом, еще 15% не смогли определиться.

Преобладающее число верящих в скорое создание искусственного человека проживает на Ближнем и Среднем Востоке, в Северной Африке, Северной Америке и Восточной Азии. Больше всего согласных с этим утверждением в Таиланде (86%), Вьетнаме (69%), Афганистане (68%), Боливии (68%) и Гане (68%). В Европе и США настроены менее оптимистично.





из исследования Среди россиян треть верит в возможность такого сценария – 34% считают, что искусственного человека создадут в течение следующей четверти века. Наиболее распространено такое мнение среди молодежи от 25 до 34 лет.

Также респондентов спросили, станет ли мир еще более зависим от интернета через 25 лет. Положительный ответ на этот вопрос дали 86% жителей Земли. Еще 10% не согласны с таким утверждением, а 4% затруднились что-либо сказать.

"Разница во мнениях по этому вопросу обусловлена не столько географическими, сколько демографическими характеристиками, а также уровнем доступа к технологиям в стране/регионе", – отмечается в исследовании.

Больше всего в увеличение зависимости от интернета верят в Северной Америке, странах Южной Азии и ЕС. Среди стран лидерами по доле жителей, поддерживающих такое мнение, оказались Нигерия (97%), Северная Македония (97%), Южная Корея (95%), Португалия (95%), а также Босния и Герцеговина (96%).

В РФ 75% опрошенных верят, что в будущем мир будет еще больше зависим от интернета. В основном такой позиции придерживаются люди в возрасте 60 лет и старше.





Андрей Милехин доктор социологических наук, основатель "М-Холдинг", президент "Ромир" Скорость, с которой происходят изменения в технологиях, колоссальна. Главный вопрос все же не в том, когда эти технологии войдут в нашу жизнь, а как они ее изменят. Обществу предстоит решить новые этические и экзистенциальные вопросы – как будет соотноситься человек и искусственный интеллект в социальной среде, как будут выстраиваться новые границы прав и свобод, что принесет гуманизация технологий: новые перспективы, риски или разочарования.

Ранее эксперты рассказали, когда роботы смогут получить гражданство и другие права. Отмечается, что этого не произойдет до тех пор, пока они не научатся самостоятельно мыслить и сопереживать. Сейчас же робототехника действует по команде человека, следуя прописанному алгоритму.



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