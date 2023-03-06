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Треть россиян верит, что через 25 лет будет создан искусственный человек
Фото: depositphotos/Elnur_
Треть россиян верит, что искусственного человека создадут в ближайшие 25 лет. Об этом говорится в исследования компании "Ромир", которое было проведено совместно с Ассоциацией Gallup International (GIA). С результатами ознакомилась Москва 24.
Специалисты опросили 60,7 тысячи респондентов в 64 странах мира, включая Россию. Оказалось, что 46% жителей Земли верят в появление искусственного человека в ближайшие 25 лет. При этом 39% опрошенных не согласны с таким прогнозом, еще 15% не смогли определиться.
Преобладающее число верящих в скорое создание искусственного человека проживает на Ближнем и Среднем Востоке, в Северной Африке, Северной Америке и Восточной Азии. Больше всего согласных с этим утверждением в Таиланде (86%), Вьетнаме (69%), Афганистане (68%), Боливии (68%) и Гане (68%). В Европе и США настроены менее оптимистично.
Также респондентов спросили, станет ли мир еще более зависим от интернета через 25 лет. Положительный ответ на этот вопрос дали 86% жителей Земли. Еще 10% не согласны с таким утверждением, а 4% затруднились что-либо сказать.
"Разница во мнениях по этому вопросу обусловлена не столько географическими, сколько демографическими характеристиками, а также уровнем доступа к технологиям в стране/регионе", – отмечается в исследовании.
Больше всего в увеличение зависимости от интернета верят в Северной Америке, странах Южной Азии и ЕС. Среди стран лидерами по доле жителей, поддерживающих такое мнение, оказались Нигерия (97%), Северная Македония (97%), Южная Корея (95%), Португалия (95%), а также Босния и Герцеговина (96%).
В РФ 75% опрошенных верят, что в будущем мир будет еще больше зависим от интернета. В основном такой позиции придерживаются люди в возрасте 60 лет и старше.
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