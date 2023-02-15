Собянин: искусственный интеллект будет использоваться в 50 направлениях столичной медицины

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Актуальные технологии компьютерного зрения способны выявить патологии по 19 направлениям лучевых исследований, а до конца 2023 года столичные специалисты хотят открыть новые направления для разработчиков. Всего их станет свыше 50, заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр рассказал, что столичные специалисты с помощью искусственного интеллекта (ИИ) стали выявлять сколиоз позвоночника на рентгене. Такие актуальные цифровые решения будут доступны для здравоохранения Москвы.

"В общей сложности нейросети помогли врачам проанализировать больше 8,5 миллиона снимков лучевых исследований. Наши ученые разработали требования к умным алгоритмам и внедрили методику тестирования нейросетей. Теперь умные алгоритмы в режиме реального времени выявляют патологии различных заболеваний", – отметил градоначальник.

Он рассказал, что лучевая диагностика является не единственным направлением в ИИ. В столичных медучреждениях специалистам помогает система поддержки принятия врачебных решений. Через нее работники поставили свыше 9 миллионов предварительных диагнозов.

Ранее Собянин открыл новую детско-взрослую поликлинику в районе Свиблово. По его словам, объект возвели за два года. Финансирование велось за счет адресной инвестиционной программы города. Новое четырехэтажное здание медучреждения оснащено двумя блоками на 800 посещений в смену.

Собянин рассказал, как цифровизация медицины помогает врачам и молодым родителям

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