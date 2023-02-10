Собянин: в Москве реализован проект цифрового взаимодействия роддомов и поликлиник

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве реализован проект цифрового взаимодействия родильных домов и поликлиник. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Сведения о новорожденных стали автоматически передаваться в электронном виде из роддомов в детские поликлиники", – сообщил мэр.

Благодаря подключению столичных роддомов к Единой медицинской информационной аналитической системе (ЕМИАС) информация о новорожденных, а также заявки на первичный патронажный осмотр младенцев хранятся в базе. Подобная мера позволяет больше времени уделять новорожденным пациентам, а не заполнению необходимых бумаг.

Получить доступ к данным детей могут как медики, так и родители. Ознакомиться с информацией можно в онлайн-формате.

До этого мэр сообщил, что все детские поликлиники Москвы в настоящее время используют в работе только электронные медицинские карты. Родители и врачи любого городского медучреждения могут получить онлайн-доступ к карте ребенка через оформление по полису ОМС на портале mos.ru.

Такое право также есть у подростков старше 15 лет.



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