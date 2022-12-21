Ракова: Москва открыла возможность частным и федеральным клиникам оформлять ЭМК для школ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Около 170 тысяч столичных семей избавились от сбора лишних документов перед первым классом школы или детским садом благодаря переводу формы 026/у в электронный формат. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"ЕМИАС.Школа" ежегодно освобождает около 170 тысяч семей от сбора лишних бумажных документов", – сообщила она.

Федеральные и частные поликлиники могут подключиться к системе с действующей лицензией на осуществление медицинской деятельности и пройти процедуру подключения к ЕМИАС для передачи данных в систему. Медучреждение будет обязано предоставить информацию об оформленной медкарте по форме № 026/у-2000 в течение 24 часов с момента ее оформления.

В 2021 году медицинские карты по форме № 026/у-2000 перевели в цифровой вид во всех городских поликлиниках. Документ составляется на основе данных из ЕМИАС и доступен как в поликлинике, так и в медицинском кабинете школы в системе "ЕМИАС.Школа". В случае перевода ребенка в другую образовательную организацию родителям не потребуется передавать медкарту.

Цифровизация системы здравоохранения позволяет вести индивидуальное сопровождение каждого пациента в онлайн-формате на всех этапах. Онлайн-хранение данных позволяет ознакомиться с ними как врачам, так и пациентам.

До этого стало известно, что почти 1,5 миллиона москвичей с начала 2022 года воспользовались Face ID для доступа к электронной медкарте.

Также москвичи получали доступ к собственной медицинской информации с помощью отпечатков пальцев. Функцией входа с помощью короткого кода воспользовались более 800 тысяч человек.



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