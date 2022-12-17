COVID-19 и ОРВИ не повлияли на работу поликлиник Москвы – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Коронавирус и ОРВИ не оказали влияния на доступность и качество медицинских услуг в столичных поликлиниках. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

В настоящее время в Москве капитальный ремонт проводится в 132 поликлиниках. Это около трети всего поликлинического фонда столицы.

"Мы имеем уже регулярные волны COVID-19 и классический сезон заболеваемости ОРВИ и гриппа, а москвичи не возмущаются ни по доступности поликлиник, ни по качеству", – сказала Ракова.

По ее словам, столичные власти прикладывают усилия для скорейшего завершения ремонтных работ в части учреждений для того, чтобы приступить к отделке оставшихся поликлиник.

До этого Ракова сообщила, что с 2023 года проактивное диспансерное наблюдение в Москве будет проходить в рамках программы ОМС. По ее словам, проект должен охватить миллион человек с опасными хроническими заболеваниями, которые формируют основную структуру смертности. Они получат индивидуальную программу наблюдения и исследований, а также стандарт лекарственного обеспечения.



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