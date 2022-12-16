Москва первой включит анализ снимков искусственным интеллектом в тариф ОМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москва включит в тариф обязательного медицинского страхования (ОМС) анализ снимков искусственным интеллектом с 2023 года, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Со следующего года мы впервые в стране вводим специальный тариф в рамках ОМС на анализ рентгеновских снимков с помощью систем искусственного интеллекта, и таким образом завершаем первый этап внедрения в практическое здравоохранение и рутинную медицинскую практику сервисов цифрового зрения", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что первым в тариф ОМС будет включен анализ маммографических снимков. Для москвичей эти исследования по-прежнему будут бесплатными, а использование современных умных алгоритмов позволит сделать диагностику более точной и быстрой.

В настоящее время в городе около 40 сервисов искусственного интеллекта помогает рентгенологам по 17 направлениям исследований. Нейросети наносят разметку на лучевые исследования и производят необходимые измерения. Врачи могут обращаться как к оригинальным снимкам, так и к изображениям, обработанным сервисами ИИ.

Нейросети помогают медикам находить на компьютерной томографии признаки рака легких, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы грудного отдела аорты, ишемической болезни сердца и многие другие заболевания.

Ранее Ракова сообщила, что столичные врачи начали применять искусственный интеллект в диагностике инсульта. Инструменты научились распознавать признаки данного заболевания на КТ.

По ее словам, за последние два года с помощью данной технологии проанализировали почти 5 миллионов исследований.

Заммэра столицы отметила, что в настоящий момент технология искусственного интеллекта теперь применяется в девяти направлениях исследований – анализах на признаки рака легких, остеопороза, ишемической болезни сердца и других.



В Москве стартовал проект по выявлению аневризмы аорты с помощью нейросетей

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!