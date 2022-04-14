Врачи Москвы начали применять искусственный интеллект в диагностике инсульта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о расширении возможностей сервисов искусственного интеллекта в медицине.

"Теперь компьютерное зрение будет помогать рентгенологам в обработке еще двух направлений исследований: инструменты научились распознавать на КТ признаки инсульта и расширения легочного ствола, что необходимо для диагностики легочной гипертензии", – заявила она.

Заммэра столицы отметила, что в настоящий момент технология искусственного интеллекта теперь применяется в девяти направлениях исследований – анализах на признаки рака легких, остеопороза, ишемической болезни сердца и других. В будущем их число планируют увеличить до 29.

По словам Анастасии Раковой, за последние два года с помощью данной технологии проанализировали почти 5 миллионов исследований.

Помимо искусственного интеллекта, столичные медики используют и новые роботизированные комплексы. Так, в ГКБ имени Боткина запустили операции с участием второй роботизированной хирургической системы Da Vinci.

