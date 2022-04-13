Спецпроект о технологиях искусственного интеллекта запустили на портале mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На mos.ru запустили проект, посвященный внедрению технологий искусственного интеллекта. Он позволит разработчикам создавать решения с использованием ИИ, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Кроме того, разработчики смогут изучить примеры наборов обезличенных данных (датасетов), которые город готов предоставить для обучения алгоритмов.

Как отметил глава городского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, Москва готова на единых для всех условиях предоставлять датасеты для разработки ИИ-решений, которые можно будет применить на благо города

"Запуск такого проекта – еще один способ помочь разработчикам создавать новые прорывные проекты во всех сферах городского хозяйства. Это позволит сделать жизнь москвичей еще более комфортной и безопасной, а также обеспечить достойную конкуренцию российской ИТ-отрасли на мировом уровне", – подчеркнул он.

На странице проекта есть детальные примеры датасетов. В частности, информация о спортивных и культурных мероприятиях города, которую можно использовать при создании новых полезных для москвичей сервисов. Также есть данные о дворах, контейнерных площадках, о состоянии атмосферного воздуха, почвы и воды. Эта информация нужна, чтобы помочь искусственному интеллекту делать более точную аналитику и прогнозы в сфере экологии.

Для доступа к датасетам компаниям необходимо заполнить заявку на ai.mos.ru и описать соответствующий проект по развитию городской среды. Кроме того, нужно рассказать о текущих наработках организации в части ИИ-моделей для проекта и правовых барьерах (при наличии).

Экспертную оценку проектам даст департамент информационных технологий и профильные городские ведомства. Как подчеркнул Лысенко, проекты должны соответствовать базовым этическим принципам работы с ИИ.

"Проекты, которые поддерживает и внедряет Москва, помогают быстрее получать информацию, решать рутинные задачи и формировать качественную аналитику для принятия управленческих решений. Все датасеты, которыми готов делиться город, должны быть использованы исключительно для решения таких задач", – отметил он.

В настоящее время в Москве реализуется более 70 проектов с применением технологий искусственного интеллекта. Столица является одним из мировых флагманов по внедрению ИИ. Это чат-боты и голосовые помощники, системы интеллектуального контроля за уборкой, строительством и благоустройством, компьютерное зрение в здравоохранении, рекомендательные сервисы и многое другое.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект помог обнаружить 300 ям в столице с начала года. Видеокамеры отслеживают тысячи городских территорий, нейросеть выявляет на снимках все неровности покрытия. Данные проверяют операторы. Погрешность составляет не более 2%.