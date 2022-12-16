Анастасия Ракова сообщила о публикации рейтинга городских поликлиник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве впервые опубликовали рейтинг городских поликлиник, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова на площадке городского форума профессионалов "Моя поликлиника".

По ее словам, рейтинг составили на основе исследования, проведенного среди москвичей. Их попросили оценить, насколько медучреждения следуют новым принципам работы городских поликлиник. Ракова подчеркнула, что публикация рейтинга стала одним из этапов формирования новой культуры коммуникации между врачом и пациентом.

Она отметила, что власти Москвы системно занимаются пациентоцентричностью и клиентоориентированностью. В этом году врачи городских поликлиник разработали свод ценностей или правил, взаимоуважительного отношения врачей и пациентов.

"Мы не просто даем жителям возможность сравнить практику с нашими ценностями, но еще с этого года проводим регулярные опросы пациентов, на основании которых формируем рейтинги с оценкой работы наших поликлиник. Впервые мы публикуем такой рейтинг в отношении каждой поликлиники и делаем его доступным для каждого москвича, чтобы жители могли более осознанно принимать решения, к какой поликлинике прикрепиться, где получать медицинскую помощь", – рассказала вице-мэр.

По результатам рейтинга первое место заняла городская поликлиника № 220. Ознакомиться с полным рейтингом можно здесь.

В создании принципов работы городских поликлиник участвовали их сотрудники и пациенты. Всем пациентам взрослых поликлиник столицы, которые хоть раз посетили их с начала года, приходила ссылка по электронной почте. Анкета состояла из вопросов, позволяющих оценить, насколько медучреждение следует сформированным ценностям.

Пациенты оценивали профессионализм сотрудников, их доброжелательность, пациентоориентированность, командную работу специалистов и их умение конструктивно воспринимать обратную связь и поддерживать корректную форму общения с пациентами.

Также пациентов попросили оценить их уровень доверия к сотрудникам поликлиники, степень удовлетворенности визитом в медучреждение и вероятность, что они порекомендуют его своим близким и знакомым.

В итоговый рейтинг вошли все взрослые поликлиники столицы. Помимо места в рейтинге и общей оценки, на сайте доступны данные о том, насколько поликлиника следует ценностям и принципам работы городских поликлиник. Пациенты могут опираться на рейтинг, выбирая, к какой поликлинике прикрепится. Медучреждения смогут использовать рейтинг для улучшения своей работы.

Пациентов просят быть доброжелательными с врачами и другими посетителями поликлиники, доверять профессиональному опыту врачей и следовать их рекомендациям, быть вежливым и избегать конфликтов, подробно рассказывать врачу о своих симптомах, соблюдать чистоту и порядок на территории поликлиники, записываться на прием и приходить вовремя.

Ознакомиться с ценностями и принципами работы поликлиник пациенты могут в самих поликлиниках – для этого в них установили специальные стенды и разместили информационные буклеты. Многие москвичи получили письма по электронной почте. Сотрудники центров госуслуг "Мои Документы" провели поквартирные обходы прикрепленного населения и раздавали жителям информационные буклеты.

Сергей Собянин ранее рассказал, что отдельным направлением работы столичных властей является модернизация первичного звена здравоохранения, а именно реконструкция медучреждений города под требования "Нового московского стандарта поликлиник". Здания 50- и 70-летней давности перестраиваются практически с нуля, а также получают современное оборудование. Комфортнее становятся как помещения внутри, так и прилегающая инфраструктура.

В 2020–2022 годах московский комплекс городского хозяйства завершил реконструкцию 66 зданий поликлиник общей площадью более 200 тысяч квадратных метров. Всего в программу включено 201 медучреждение.

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