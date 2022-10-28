Собянин подвел итоги благоустройства территорий города и обновления поликлиник в 2022 году

Фото: комплекс городского хозяйства города Москвы

Сергей Собянин подвел итоги благоустройства городских территорий и модернизации поликлиник столицы.

К числу основных работ на текущий год в правительстве Москвы отнесли благоустройство площадей, улиц и реабилитацию парков, ремонт жилых домов и обновление дворовых территорий, а также обеспечение бесперебойной работы городской инфраструктуры, экомониторинг и охрану окружающей среды.

В совокупности за 2022 год благоустройство и реконструкция были проведены более чем на 3 тысячах объектах Москвы. Кроме того, в 2 539 дворах обновили инфраструктуру и асфальт, а также были приведены в порядок 200 территорий возле образовательных учреждений.

Начиная с 2011 года правительство Москвы комплексно благоустроило 503 улицы и общественных пространства общей протяженностью 437,5 километра. В 2022 году 62 городских объекта приобрели новый облик.

В частности, за последние 11 лет в столице активно шло благоустройство набережных. Суммарно в порядок привели 36 участков общей протяженностью 64,5 километра, причем от Московского международного делового центра "Москва-Сити" до Таганской площади можно пройти по единому комфортному пешеходному маршруту.

В 2022 году пешеходная связь появилась на участке от набережных у комплекса "Москва-Сити" и спорткомплекса "Лужники" через исторический центр до парка "Сокольники".

Кроме того, в Москве прорабатывают пешеходные связи между жилыми кварталами и станциями метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД), платформами Московской железной дороги и транспортно-пересадочными узлами (ТПУ). С 2015 года проведено благоустройство на территориях, примыкающих к 359 объектам транспортной инфраструктуры.

С 2011 года городские власти благоустроили 950 парковых территорий общей площадью свыше 21 тысячи гектаров. Столичные парки теперь предлагают горожанам современную инфраструктуру в шаговой доступности и адаптированную для разных форматов отдыха, в том числе под занятия спортом на обновленном инвентаре.

Отдельным направлением работы столичных властей является модернизация первичного звена здравоохранения, а именно реконструкция медучреждений города под требования "Нового московского стандарта поликлиник". Здания 50- и 70-летней давности перестраиваются практически с нуля, а также получают современное оборудование. Комфортнее становятся как помещения внутри, так и прилегающая инфраструктура.

В 2020–2022 годах московский комплекс городского хозяйства завершил реконструкцию 66 зданий поликлиник общей площадью более 200 тысяч квадратных метров. Всего в программу включено 201 медучреждение.

В пресс-службе мэрии столицы добавили, что в 2023 году планируется благоустроить 45 общественных пространств и свыше 70 знаковых объектов, парковых и озелененных территорий. Кроме того, в порядок приведут 1 677 дворов и 169 территорий образовательных учреждений.

Работы пройдут и на транспортной инфраструктуре. На территориях, прилегающих к 63 транспортным объектам (в числе которых 19 станций Московского метрополитена) также запланировано благоустройство.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что город в 2020 году выделил новые участки для строительства соцобъектов. В совокупности они занимают площадь в 62,3 гектара. Всего были заключены 53 договора о строительстве.

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