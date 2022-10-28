Москвичам рассказали о благоустройстве новых школьных дворов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве в прошлом году специалисты благоустроили 400 территорий образовательных учреждений, этим летом работы прошли еще на 200 территориях, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что в текущем году благоустройство затронуло территории 200 школ и детских садов общей площадью свыше 200 гектаров.

"В рамках проектов обновили существующие пешеходные дорожки и проложили новые, поставили уличную мебель, провели дополнительное озеленение, оборудовали более 740 современных детских площадок и около 100 зон для воркаута, привели в порядок почти 80 футбольных полей и межшкольных стадионов", – приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.

По его словам, важной особенностью программ стало улучшение уличного освещения. Так, в школьных дворах установили более 3,3 тысячи энергоэффективных фонарей.

В свою очередь, директор школы № 1797 "Богородская" Алексей Нефедов рассказал о благоустройстве территории учебного заведения. По его словам, на небольшой территории разместили сразу несколько зон: с одной стороны находится яркая детская площадка, с другой – современные тренажеры, а посередине – поле для игры в волейбол и баскетбол.

Он отметил, что работы проводились во время летних каникул.

"Теперь здесь можно с пользой провести время, найти друзей и единомышленников, научиться новому и даже раскрыть таланты", – рассказал Нефедов, добавив, что школьный двор открыт для горожан до 22:00.

Также о благоустройстве двора учебного заведения рассказал директор школы № 1568 имени Пабло Неруды Виктор Кулешов.

По его словам, специалисты оборудовали спортивную площадку с современным искусственным покрытием. Там можно поиграть в футбол, волейбол и баскетбол.

Директор школы № 69 имени Б. Ш. Окуджавы Наталья Тюрина, в свою очередь, отметила, что территорию учебного заведения полностью расчистили, выровняли, уложили там новое безопасное покрытие, оборудовали площадки и различные зоны.

Ранее Бирюков рассказал, что в столице специалисты провели масштабные работы по благоустройству территорий возле 66 поликлиник, в которых завершен капремонт. По его словам, территории возле поликлиник разделили на зоны для движения транспорта и пешеходов, а также для решения хозяйственных задач. Все воздушные провода убрали под землю, а на проезжей части заменили покрытие.

Кроме того, возле взрослых поликлиник были оборудованы зоны отдыха, а у детских – игровые площадки.

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