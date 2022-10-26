В Бабушкинском районе Москвы завершили благоустройство сквера "Знаки зодиака"

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты закончили работы по благоустройству сквера "Знаки зодиака" на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал столичного комплекса городского хозяйства.

В 2022 году в рамках программы "Мой район" работники обустроили в сквере дорожки, оборудовали две спортивные площадки. На одной из них разместили тренажеры для силовых упражнений, на другой – для игр и бега.

Для юных жителей Москвы установили городок для активностей из двух башен, высота которых составляет 8 и 10 метров. Также для детей оборудовали горки, небольшие скалодромы, тоннели и мини-батут.

Помимо этого, были осуществлены работы по установке 60 обновленных энергоэффективных фонарей, размещению порядка 30 скамеек. Работники разбили цветники и улучшили территорию с газоном. В скором времени специалисты высадят около 600 кустарников и деревьев.

Около 15 лет назад на территории Бабушкинского района в безымянном сквере установили скульптурную группу. Там разместили 12 работ Андрея Асерьянца, каждая из которых стала символом одного из знаков зодиака. В центре композиции установили телескоп.

Ранее сообщалось, что Аллею вязов благоустроили в районе Старое Крюково в Зеленограде. Прогулочная зона расположена возле корпусов 905, 906, 913 в девятом микрорайоне.

Работники обновили покрытие пешеходных дорожек, адаптировали дорожную сеть для маломобильных граждан, обустроили велосипедную дорожку, привели в порядок газоны и установили зоны отдыха.

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