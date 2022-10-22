Завершилась основная часть благоустройства у станции "Варшавская" БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Возле станции "Варшавская" Большой кольцевой линии метро завершились основные работы по благоустройству, которые затронули часть Чонгарского бульвара. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Теперь там созданы комфортные зоны отдыха, проложены удобные маршруты от жилых массивов к транспортному объекту", – рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он также отметил, что до этого специалисты завершили благоустройство участка Чонгарского бульвара от Азовской улицы до Симферопольского бульвара. Работы шли в рамках программы "От дома до дома". В результате были убраны под землю провода, заменено дорожное покрытие, расширены тротуары, сделаны новые парковочные места, установлены 138 уличных фонарей.

Кроме того, на указанной территории появились современные остановки с местами для зарядки гаджетов и Wi-Fi.

Также специалисты привели в порядок зеленые насаждения, разбили газон. К концу осени запланирована высадка новых деревьев и кустарников.

Ранее глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев рассказал о завершении благоустройства прилегающей к станции "Кунцевская" БКЛ территории. Там появились зоны отдыха с парковыми креслами и качелями, а также амфитеатр.



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