В Москве завершилось благоустройство возле станции "Кунцевская" БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

Возле станции "Кунцевская" Большой кольцевой линии метро завершились работы по благоустройству. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Рядом с улицей Ивана Франко в полукруглой нише устроен амфитеатр, также установлены поворотные парковые кресла и качели", – рассказал глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

Облик прилегающей территории создавался с учетом сложного рельефа и интерьера самой станции. Получившуюся зону отдыха отделили от транзитной и Рублевского шоссе, сделали ее закрытой.

Как отметил Бочкарев, "Кунцевская" связывает сразу три линии метро, а также МЦД-1, выступая таким образом в роли крупного транспортно-пересадочного узла. Открытие станции позволило улучшить транспортное обслуживание жителей сразу четырех районов на западе и северо-западе Москвы.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что с начала текущего года в Москве благоустроили свыше 3 тысяч объектов, из которых 2,5 тысячи – дворовые территории.

По его словам, во дворах были установлены новые спортивные площадки, досуговые городки и другие элементы.



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