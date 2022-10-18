Завершается монтаж архитектурного освещения в северном вестибюле станции "Окружная"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Специалисты завершают устройство архитектурного освещения в северном вестибюле станции "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Монтаж инженерных систем практически выполнен – прокладывают кабели и монтируют архитектурное освещение. Конструкция представляет собой сетчатый подвесной потолок со светодиодными светильниками и напоминает звездное небо", – рассказал Бочкарев.

Заммэра отметил, что также в северном вестибюле завершается отделка внутренних технических помещений.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что в вестибюле уже установлены все семь эскалаторов.

"В вестибюле почти выполнена укладка пола гранитом, стены отделывают мрамором, в кассовом зале устанавливают витражи", – добавил он.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что северный вестибюль станции метро "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии откроют в 2022 году. Его интегрируют с южным вестибюлем станции МЦД и станцией МЦК. Мэр отметил, что в Отрадном располагаются крупнейшие транспортные магистрали города.

По словам градоначальника, станция "Окружная" находится в сложных геологических условиях, из-за чего приходилось работать вручную. Он отметил, что переход с одной линии транспорта на другую организуют в едином контуре.



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