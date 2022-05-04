Собянин анонсировал открытие северного вестибюля метро "Окружная" в этом году

15:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Северный вестибюль станции метро "Окружная" откроют в 2022 году. Его интегрируют с южным вестибюлем станции МЦД и станцией МЦК, сообщил Сергей Собянин.
Мэр Москвы отметил, что в Отрадном располагаются крупнейшие транспортные магистрали города.
"В частности, здесь, в этом транспортном узле, сосредоточены и новая станция Люблинско-Дмитровской ветки "Окружная", которая была построена в 2018 году, и МЦК, которое было также введено, и МЦД. Все три станции практически находятся на одной площадке", – подчеркнул градоначальник.
Мэр пояснил, что станция "Окружная" находится в сложных геологических условиях, из-за чего приходилось работать вручную. По его словам, переход с одной линии транспорта на другую организуют в едином контуре.
"Также железнодорожники построят северный вестибюль станции МЦД. Это будет один из самых крупнейших транспортных узлов города Москвы", – сказал Собянин.
Кроме того, в 2022 году будет запущена эстакада основного хода от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе в рамках создания Московского скоростного диаметра. Также завершение реконструкции Алтуфьевской и Осташковской развязок на МКАД будет способствовать улучшению транспортного обслуживания жителей Отрадного.
Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, что Московский метрополитен заключил контракт с Челябинским металлургическим комбинатом на поставку 30 000 тонн рельсов. По его словам, заключенный с комбинатом контракт является одним из решений, принятых для реализации поставленных мэром города задач.
Собянин: создание Московского скоростного диаметра – новая транспортная реальность города
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